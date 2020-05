Il Caf Italia e patronato Epas cambia sede: da via Col. Bertè si è spostato nei giorni scorsi in via Vittorio Veneto 8. All’interno anche il sindacato lavoratori di ogni settore (anche marittimo), associazione consumatori e conciliazioni. Il recapito telefonico è 0909013723. Come sempre tra i frontman della struttura ci sarà anche Massimo Bagli.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

174 visite