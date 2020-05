Già agli arresti domiciliari, Giuseppe Maiorana, 27 anni, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, in aperta violazione del divieto di comunicare con persone estranee, ha lanciato una “sfida alcolica” su Facebook e registrato l’evento taggando gli amici. Così nella giornata di ieri, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo hanno proceduto all’esecuzione dell’aggravamento della misura cautelare emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e trasferito l’uomo in carcere.

Non aveva esitato a offendere e insultare alcuni appartenenti alle Forze dell’Ordine e a violare l’obbligo di dimora cui era sottoposto.

Milazzo, agli arresti domiciliari lancia “sfida alcolica” sui social. Trasferito in carcere

