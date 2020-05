Per consentire i lavori di bitumazione sulle vie Cumbo Borgia, Lungomare Garibaldi e Nino Ryolo da parte della ditta che opera per conto della Fastweb. che ha eseguito in precedenza la posa di cavo telefonico interrato in fibra ottica, sarà necessario procedere alla chiusura di alcune strade.

Con provvedimento del dirigenza del settore Polizia locale è stato disposto che dal 3 al 5 giugno prossimi, la viabilità in quella zona sarà così regolamentata nell’orario compreso tra le 8 e le 17:



-Istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, sulla via Lungomare Garibaldi (lato Ovest), nel tratto compreso tra l’intersezione con la via C. Colombo e l’intersezione con la via N. Ryolo, da posizionare all’intersezione con la via C. Colombo;

-Istituzione sulla via Lungomare Garibaldi all’intersezione con la via C. Colombo della direzione obbligatoria a destra, per i veicoli provenienti da Vaccarella;

-Istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, sulla via N. Ryolo, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Lungomare Garibaldi e l’intersezione con la via C. Borgia, da posizionare all’intersezione con la via Lungomare Garibaldi;

-Istituzione della direzione obbligatoria diritto, sulla via F. Crispi all’intersezione con la via Lungomare Garibaldi;

-Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati sulla via C. Borgia nel tratto compreso tra il civico n. 102 e il n. 124.

-Istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli, sulla via M. Nardi, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via C. Borgia e l’intersezione con la via Lungomare Garibaldi, da posizionare all’intersezione con la via C. Borgia.

-Istituzione sulla via M. Nardi all’intersezione con la via C. Borgia della direzione obbligatoria a sinistra.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

213 visite