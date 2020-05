HuDopo la morte di un operaio edile, all’interno di un cantiere di Venetico, un nuovo incidente questo pomeriggio al pontile in costruzione a Giammoro. Un operaio di 50 anni è caduto da un’altezza di quattro metri ed è finito sulla spiaggia. Sul posto, oltre ai Carabinieri, è intervenuta anche l’ambulanza del 118. L’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso all’Ospedale Papardo di Messina. L’operaio, originario dei nebrodi, non è in pericolo di vita anche se le sue condizioni sono apparse subito gravi.

GUARDA IL VIDEO

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

3.090 visite