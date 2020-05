Vertenza alla Ram, quale futuro per il comprensorio: industria o turismo? Stasera in diretta Oggi Milazzo LIVE

Vertenza alla Raffineria, quale futuro per Milazzo: industria o turismo? E’ questo il tema che verrà trattato stasera, 26 maggio, nel corso di Oggi Milazzo Live, la consueta diretta facebook del martedì sera, alle 21,30, dedicata all’attualità.

Numerosi gli ospiti che si alterneranno e che risponderanno alle domande del giornalista Gianfranco Cusumano ma anche dei lettori.

La prima parte sarà dedicata alla vertenza alla Raffineria di Milazzo che tiene con il fiato sospeso 600 operai e decine di ditte. L’azienda ha dimezzato gli investimenti sia per la crisi del petrolio determinata dall’emergenza coronavirus che ha bloccato i consumi, ma anche perché nel 2022 entreranno in vigore dei limiti di emissione molto restrittivi e l’azienda sostiene di non poterli rispettare.

Interverranno Ivo Blandina, presidente di Sicindustria; il sindaco di Milazzo Giovanni Formica e Giovanni Mastroeni, segretario generale della Cgil.

Nella seconda parte si parlerà di Turismo, una scommessa mancata nonostante le bellezze naturalistiche ed architettoniche che offre Milazzo. Quali sono le prospettive? Come si stanno muovendo le strutture ricettive e della ristorazione per intercettare incrementare i flussi? Ne discuteremo con Marco Falletta, direttore dell’Eolian Milazzo Hotel; Marco Calabrese, imprenditore e gestore della Ngonia Bay; Stefano Trimboli, gestore di case vacanza e B&B.

Appuntamento alle 21,30 con le vostre domande che potreste scrivere a commento della diretta.

