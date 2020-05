Loro stessi dovranno indossare guanti e mascherina e mettere a disposizione soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani.

Coloro che invece percorreranno la via M. Regis, all’altezza del vecchio mattatoio, avranno la svolta obbligata a destra in direzione San Papino.

Per questa ragione, si raggiunge una condizione di maggior sicurezza per gli acquirenti solo con lo sdoppiamento delle due file di ambulanti.

Dopo oltre due mesi di chiusura a causa dell’emergenza Covid-19, il sindaco Giovanni Formica – che nei giorni scorsi ha incontrato i rappresentanti degli ambulanti – ha firmato l’ordinanza con la quale si dispone la riapertura, in via sperimentale, del mercato del giovedì. Si riprenderà già questo giovedì – 28 maggio – con una formula diversa rispetto al passato ma resa obbligatoria dalle norme governative sul distanziamento.

