Bottiglie di vetro e bicchieri di plastica sparsi sui marciapiedi e sulle panchine, appoggiati sui nostri monumenti storici, cartacce e confenzioni di cartone seminate lungo la via pubblica. A fare la denuncia non è un cittadino ma l’associazione Milazzo Food & Beverage che riunisce i ristoratori più noti del centro cittadino e che invita i propri associati a fare un mea culpa.

«Vista l’importante funzione svolta dalla nostra associazione, è quanto mai opportuno e doveroso segnalare lo spiacevole scenario in cui il nostro centro cittadino si è svegliato oggi», scrive l’associazione presieduta da Stefano Scibilia.

«È chiaro che sia necessario un nostro doveroso e necessario impegno affinché questo non accada più – continua la nota – specie in un momento di rilancio per le nostre attività com’è quello attuale, in cui provvedimenti delle autorità, tese alla chiusura o a limitazioni sarebbero mortificanti (non dimentichiamo l’esperienza del Borgo Antico). Invitiamo pertanto i nostri colleghi Associati e non, ad impegnarsi affinché alla chiusura dei propri locali, in un raggio ragionevole di distanza, si provveda alla raccolta dei rifiuti (bottiglie, bicchieri ed altro) prodotti dagli avventori. Contestualmente il nostro Sodalizio si impegnerà ad interloquire con l’Amministrazione Comunale, affinché vengano potenziati i raccoglitori di rifiuti nelle zone centrali o in prossimità dei locali.

Tali azioni sono necessarie oltre che a tutela del nostro territorio e patrimonio artistico, anche quale azione di rilancio dell’immagine e dell’attrattiva della nostra splendida città», conclude Milazzo Food & Beverage.

