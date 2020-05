Stamattina è stata avviata la pulizia straordinaria del lungomare di Ponente. Gli operai della Super Eco, la ditta che si è aggiudicata l’appalto, hanno cominciato dalla località Torretta, al confine con Barcellona, e si avvieranno verso il Tono.

Alla Ngonia, nel corso della settimana, sono stati già rimossi quasi 150 sacchi di legni e materiale plastico depositati dal mare e raccolto dai volontari. Ne rimangono una trentina che verranno rimossi in settimana. I sacchi erano troppo pesanti e la ditta ha avuto non poche difficoltà a spostarli al punto da dovere utilizzare un “ragno” meccanico che però in alcuni punti non è riuscito ad arrivare.

