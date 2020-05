Pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia popolare nel territorio di Milazzo secondo i criteri stabiliti nel recente regolamento comunale.

Per partecipare al bando di concorso occorrerà presentare istanza entro e non oltre il 21 luglio utilizzando il modulo presente sul sito istituzionale del Comune di Milazzo o acquisibile presso l’ufficio Case popolari.

SCARICA QUI L’AVVISO PUBBLICO

SCARICA QUI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

