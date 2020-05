A partire dalla prossima settimana il comune di Milazzo distribuirà alle famiglie residenti oltre 27 mila mascherine chirurgiche monouso. Saranno consegnate gratuitamente attraverso la rete di Poste Italiane. Considerando le 7 mila realizzate attraverso il prezioso lavoro delle sarte della Lute e distribuite dai volontari che hanno collaborato con l’amministrazione comunale, il numero sfiora 35 mila. «Si tratta di una cosa minima, simbolica – ha precisato il sindaco Giovanni Formica durante un video messaggio pubblicato sui social ieri sera – un modo attraverso il quale l’amministrazione vuole ringraziare tutti i milazzesi per gli sforzi fatti e ricordare maggiore attenzione per il rispetto delle norme. Nulla di più».

L’imbustamento è avvenuto in un ambiente sterilizzato da personale dotato di guanti monouso, mascherine. Le buste erano pre-incollate.

In questi giorni, però, con l’avvento della nuova fase e il ritorno alla socialità all’aperto, i cittadini indisciplinati sono stati tanti, specialmente i più giovani in gruppo a distanza non regolamentare e senza mascherine.

«Vi raccomando a tutti la massima prudenza – ha continuato nel video il sindaco Formica – quello che ho visto in questi giorni mi ha preoccupato. Non bisogna considerare la battaglia contro il coronavirus vinta e soprattutto correre rischi inutili. Una battuta di arresto per la nostra città sarebbe un disastro, specialmente per i nostri operatori economici che stanno tentando di riavviare le proprie attività. Non costringeteci a fare multe a coloro che stanno fermi a chiacchierare senza mascherina. Sarebbe un fallimento e non lo vogliamo fare. Non ci costa molto stare con gli amici, in gruppo, tenendo la mascherina. Facciamo questo sforzo per le persone a cui vogliamo bene e per tutti quelli che hanno paura del futuro ed hanno bisogno del nostro aiuto per guardare in prospettiva con ottimismo».

