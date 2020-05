Le scuole 1° classificate nelle categorie Miglior poesia, Miglior disegno e Miglior evento mediatico, hanno vinto un anno di fornitura gratuita di energia proveniente da fonti 100% rinnovabili e offerta da Nwg Energia, società benefit. È stato inoltre previsto un premio in denaro per l’acquisto di forniture scolastiche alle scuole che si sono impegnate nella condivisione del progetto raggiungendo un più alto numero di voti.

A causa del covid-19 non si è potuto organizzare le premiazioni degli Anter Green Awards in presenza come negli anni passati, così come al momento non è possibile fare “Il Sole in Classe” nelle scuole, dunque Anter ha deciso di unire le due iniziative in un evento online per non fermare l’azione di sensibilizzazione che porta avanti da sempre. Una serata per fare educazione divertendosi con un messaggio positivo sull’ambiente.

Il progetto è promosso da Anter, Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, un’associazione no-profit nata nel 2009 con la missione di diffondere la cultura della tutela ambientale e promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle energie pulite, cioè energie prodotte da fonti rinnovabili.