Per 10 puntate i due Master Florist Internazionali saranno ospiti di Davide Mengacci e Anna Moroni su Rete4 all’interno del programma Ricette all’Italiana. Un altro importante riconoscimento arriva alla coppia, che dopo aver portato l’Italia nella prestigiosa Top 10 mondiale all’ultima Coppa del Mondo di Floral Designer, sta mietendo consensi e riconoscimenti anche dalla televisione nazionale. Tutti i lunedì e venerdì di maggio e giugno, Marilena e Vincenzo si alterneranno tutti i lunedì e venerdì, dalle ore 11:20 alle ore 12:00.

Il milazzese Vincenzo Antonuccio e la moglie Marilena Calbini, master florist apprezzati in tutto il mondo, saranno protagonisti su Mediaset di una rubrica dedicata all’Arte Floreale. Il primo appuntamento all’interno di “Ricette Italiane” è stato lunedì 18 maggio. Oggi, venerdì 22 maggio il secondo appuntamento alle ore 11,20.

