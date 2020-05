Infermieri e medici eroi non solo al Nord ma anche nella nostra provincia. A Barcellona P.G., gli operatori del Covid Hospital “Cutroni Zodda” hanno, infatti, ricevuto encomi e ringraziamenti da parte dei ricoverati e dei loro familiari per l’ottimo trattata mento ricevuto.

In una delle lettere inviate al direttore del nosocomio, la famiglia Caminiti ha voluto evidenziare “la professionalità e la disponibilità totale che avete mostrato nei confronti di tutti i pazienti, ed in particolare a mio padre Placido che è stato curato e seguito non solo per il Coronavirus ma anche per le altre patologie”. Aggiungendo: “Tutto il personale che si è relazionato con lui ha sempre avuto parole di affetto accompagnandolo in questo difficile percorso di malattia, non trascurando l’aspetto umano e psicologico oltre che clinico”. Entrando nel particolare, la famiglia Caminiti oltre a ringraziare tutto il personale medico ed infermieristico del nosocomio barcellonese, hanno voluto elogiare il dottor Salvatore Romano, primario del reparto di Pneumologia e l’infermiera Silvia Di Girolamo che “si sono distinti per competenza e professionalità e, con tanto calore umano ci hanno accompagnato, quasi in maniera familiare, in questa dolorosa esperienza”.

A conclusione la famiglia Caminiti scrive: “Porteremo nel cuore questa dolorosa esperienza insieme al dolce ricordo di Voi, Angeli terreni, nella speranza che altri possano avere la stessa premura ed assistenza che hnno accompagnato la nostra storia familiare, sebbene nel dramma di una degenza ospedaliera. Siamo grati per il vostro impegno e non ci stancheremo mai di ringraziarvi. Grazie, grazie, grazie.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

370 visite