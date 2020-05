Sarà sciopero ad oltranza alla Raffineria di Milazzo fino a quando l’azienda non riattiverà i badge e farà rientrare tutto il personale dell’indotto che rimane da settimane a casa, in cassa integrazione. Gli animi si sono surriscaldati dopo che i vertici locali Ram hanno comunicato di non prendere parte ad una riunione con le parti sindacali prevista oggi, alla luce di un precedente incontro caldo organizzato dai sindaci di Milazzo e San Filippo del Mela a Palazzo D’Amico. Davanti ai cancelli dell’azienda di via Mangiavacca dalle 6,30 di stamattina centinaia di operai nonostante la pioggia battente. Presidiati anche il varco 27 e il varco 8. A convocare lo stato di agitazione tutti i sindacati confederali, di categoria e il coordinamento dell’indotto. I serbatoi a causa della crisi del petrolio durante la fase calda della pandemia rimangono pieni e l’attività va a rilento.

Si sono astenuti dal lavoro non solo gli operai dell’indotto ma anche i diretti. «Saranno garantite solo le emergenze», avvertono i sindacati.

Il problema è il rientro degli operai che lavorano per le ditte dell’indotto ufficialmente a casa per l’emergenza coronavirus. Gli operai chiedono di ritornare al lavoro, molti sono stremati poiché non hanno ancora percepito nemmeno la cassa integrazione che le aziende non hanno anticipato. La Ram ha disattivato tutti i badge. Ci sono aziende costretti a chiedere straordinario al personale in servizio per garantire il minimo di assistenza agli impianti non potendo fare entrare altri operai a supporto. nei casi estremi, addirittura, ci sarebbero anche titolari di ditte privi di badge che non possono nemmeno vigilare sull’operato dei propri dipendenti. «A rimanere fuori sono gli operai che garantiscono da sempre la normale amministrazione, non personale extra», precisano le sigle che temono a questo punto pure per la sicurezza di tutta la raffineria.

Il caso Milazzo è scoppiato in mano al nuovo management che, al contrario dei predecessori, forse non ha ancora assorbito le dinamiche di un’azienda complessa come la Raffineria di Milazzo. Impianto che rispetto agli altri del gruppo Eni – l’altro socio paritario è Kuwait Petroleum attualmente meno presente nelle gestioni operative – ha (o dovrebbe avere) una gestione autonoma in quanto società con sede legale a Milazzo. Da indiscrezioni sembra che la patata bollente sia stata presa in carico direttamente gli amministratori delegati che dovrebbero arrivare a Milazzo a breve.

I sindacati sono compatti ma a non nascondere l’amarezza per essere stati lasciati fuori dall’incontro di Palazzo D’Amico sono stati Giuseppe De Leo e Antonino Sciotto, rispettivamente segretario generale della Fismic provinciale di Messina, sindacato di maggioranza nel settore metalmeccanico e dell’indotto Ram aderente alla Confsal e Segretario Provinciale Confederale Ugl di Messina. I due sindacati non facendo parte del coordinamento non sono stati invitati, un copione già visto in altre occasioni tra l’altro avallato dalle altre sigle sindacali.

