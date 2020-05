«E anche adesso che occorre rispettare le norme sul distanziamento – continua – può continuare ad esserlo a condizione che vi sia l’apertura dei nostri amministratori a sbloccare tutto ciò che invece ha solo prodotto negatività. Pensiamo alla musica al Borgo, alle limitazioni al Tono e al Capo. Quel passato non deve esistere più. Gli spazi pubblici devono essere il punto di ripartenza in sicurezza degli amanti della movida, del divertimento».

Il consigliere comunale Gaetano Nanì ha chiesto all’Amministrazione comunale di assicurare maggiori spazi alle attività commerciali, del settore della ristorazione e della movida “che sono ad alto rischio di morte economica. Milazzo – afferma Nanì – è una città che da sempre si è contraddistinta per il suo appeal nei confronti dei visitatori. E’ la città della movida, del divertimento, dell’aggregazione sociale».

Maggiori spazi per la movida, la richiesta all’amministrazione comunale di Milazzo

