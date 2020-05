Quest’estate si potrà fare un tuffo a Capo Milazzo di fronte alla chiesetta di Sant’Antonio? Verrà mantenuto il libero accesso alle Piscine di Venere con le nuove direttive sul Covid-19? L’autorità portuale riuscirà a trasferire gli uffici del Molo Marullo e trasformare l’area in una suggestiva passeggiata al mare? Come cambierà il modo di fare attività fisica nelle palestre di Milazzo?

Ne discuteremo stasera, 19 maggio, nel corso di Oggi Milazzo Live, la consueta diretta facebook del martedì sera, alle 21,30, dedicata all’attualità.

Numerosi gli ospiti che si alterneranno e che risponderanno alle domande del giornalista Gianfranco Cusumano ma anche dei lettori.

Si comincia con una intervista al presidente dell’Autorità portuale dello Stretto, Mario Mega che anticiperà i progetti per rilanciare il porto di Milazzo, accesso principale delle Eolie. Novità per il nuovo pontile di Giammoro a disposizione delle aziende dell’area industriale. Si parlerà di crocierismo, del nuovo terminal degli aliscafi, Molini Lo Presti. Verrà presentato il nuovo logo “Porti dello Stretto” ideato dall’agenzia milazzese Comunicami. Interverranno l’account Roberta Chillè e l’art director Paola Calderone.

Il secondo blocco sarà dedicato alle iniziative dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo in vista dell’estate. Il presidente Giovanni Mangano si soffermerà sulle modalità di accesso all’area di Sant’Antonio con le barche private, l’accesso a numero chiuso alle Piscine di Venere a causa delle direttive anti Covid-19, la creazione di un parco urbano a misura di disabile.

Infine si chiuderà con una visita virtuale in una palestra e in una scuola di danza per vedere come si potrà accedere alla ripresa delle lezioni a partire da lunedì prossimo. Interverranno Davide Dramis e Cetty Salvadore.

Appuntamento alle 21,30 con le vostre domande che potreste scrivere a commento della diretta.

