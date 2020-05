Fissata dal presidente Gianfranco Nastasi una seduta consiliare straordinaria per le ore 19,30 di stasera, martedì 19 maggio, per affrontare tutte le problematiche connesse alla “Emergenza Covid 19.

Dopo una serie di sedute in videoconferenza oggi i consiglieri ritorneranno in aula consiliare.

A richiedere la seduta il consigliere Pippo Midili ed altri esponenti politici i quali intendono conoscere le iniziative messe in campo in questi due mesi sia per quel che concerne il contenimento dell’emergenza che la ripartenza, fornendo aggiornamenti sull’operato della cabina di regia.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

238 visite