Riparazione idrica, il centro di Milazzo potrebbe rimanere a secco per molte ore

Riparazione idrica, il centro di Milazzo potrebbe rimanere a secco per molte ore

L’ufficio idrico integrato comunica che nella giornata di domani – martedì 19 maggio – potrebbero registrarsi problemi di erogazione dell’acqua nelle abitazioni del centro cittadino.

In programma infatti c’è una riparazione alla Centrale di distribuzione di Contura che renderà necessario l’interruzione della fornitura dei serbatoi di S. Elmo.

Ciò significherà dunque che gli stessi, una volta svuotati, non avranno il necessario approvvigionamento per servire le abitazioni del perimetro urbano.

I lavori dovrebbero concludersi in giornata, per poter consentire il ripristino delle condizioni di normalità nella distribuzione e conseguentemente nell’erogazione.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

229 visite