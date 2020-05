Doveva essere una grande festa e invece la riapertura dei bar e negozi del centro cittadino è cominciata con il piede sbagliato. Almeno è questo che sostengono i commercianti del centro cittadino che, guidati da un battagliero Pippo Russo, presidente del Centro commerciale naturale , sono rimasti allibiti quando hanno visto i lavori di scarificazione e bitumazione avviati proprio stamattina in via Francesco Crispi, di fronte al municipio e a Piazza della Repubblica (fontana di Cartesio). Anche se il traffico scorre, però, sono venuti a mancare decine di parcheggi che sono proprio il tallone di Achille del centro storico.

«Dopo mesi di chiusura stamattina abbiamo rialzato le saracinesche guardando al futuro con un pizzico di speranza, ma appena abbiamo visto i lavori in pieno centro è stata una doccia gelata. Come faranno i clienti a trovare il piacere di ritornare a visitare le nostre attività con questo caos. Proprio oggi dovevano cominciare i lavori?», commenta Russo.

A replicare è l’assessore ai Lavori Pubblici, Ciccio Italiano. «Oggi non sono ripartite solo le attività commerciali ma anche l’attività nei cantieri pubblici, dunque la ditta che si era aggiudicata l’appalto ha avviato i lavori come da contratto. I vigili stanno lavorando affinché non si creino ingorghi e il traffico sia scorrevole. Se non si fosse partito oggi il cantiere sarebbe partito nei prossimi giorni».

L’amarezza per i commercianti rimane. «Sono sconcertata – ammette Angelica Furnari, titolare di una libreria – doveva essere il giorno della speranza e sta diventando un incubo».

