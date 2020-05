La Piana di Milazzo al buio, in tilt otto cabine dell’Enel

La Piana di Milazzo al buio, in tilt otto cabine dell’Enel

Otto cabine dell’Enel della media tensione sono andate in tilt lasciando intere frazioni della Piana senza energia elettrica. A singhiozzo, anche al centro di Milazzo si sono registrati problemi. Si tratta di un doppio guasto rarissimo con interventi di scavo nei pressi dell’ospedale e nei pressi di Olivarella. Entro le 23, comunque, la situazione dovrebbe ritornare alla normalità.

Il sindaco Giovanni Formica si è attivato per capire la natura del disservizio. Anche perché era necessario assicurare l’attività in sicurezza dell’ospedale Fogliani che sta proseguendo utilizzando il gruppo elettrogeno d’emergenza che però ha una durata limitata.

Ci sarebbero macchinari che funzionano a singhiozzo, le emergenze dirottate in altre strutture e spesso la luce in alcuni reparti non sarebbe costante.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

1.800 visite