Il sindaco Giovanni Formica, d’intesa con il collega di San Filippo del Mela, Gianni Pino ha promosso una riunione martedì prossimo 19 maggio, alle 16,30, a palazzo D’Amico per affrontare la situazione all’interno della Raffineria di Milazzo. E ciò a seguito delle preoccupazioni emerse tra i lavoratori dell’indotto dopo la riunione dello scorso 7 maggio promossa da Sicindustria.

“La delicatezza del momento che il Paese sta attraversando – afferma Formica – impone di trattare i temi che riguardano la produzione ed il lavoro in una dimensione che ne assicuri piena conoscenza a tutti gli attori istituzionali. Ciò ancor più allorquando da essi discendono, come in questo caso, disorientamento e preoccupazione nella popolazione”.

Alla riunione sono stati invitati i sindacati Cgil-Cisl e Uil, i rappresentanti delle ditte dell’indotto e il management della Raffineria.

Una riunione che, per rispetto delle norme anti-assembramento, sarà riservata solo agli invitati.

