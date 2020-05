SAN FILIPPO DEL MELA. Un nuovo caso di Coronavirus a San Filippo del Mela. L’annuncio è stato fatto stasera dal sindaco Gianni Pino durante una diretta sulla sua pagina Facebook. «Una notizia – ha detto il primo cittadino – che mi spiace dare in un monento in cui piano piano stiamo cercando di ripartire. Voglio tranquillizzare i cittadini perchè la situazione è sotto controllo. Tutti i familiari hanno già fatto il tampone. E’ assolutamente importante continuare a rispettare le regole del contenimento che impongono l’uso di mascherine e il distanziamento sociale.

San Filippo del Mela, nuovo caso di coronavirus. L’annuncio in diretta del sindaco Pino

San Filippo del Mela, nuovo caso di coronavirus. L’annuncio in diretta del sindaco Pino

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.