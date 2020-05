In una foto Milazzo nei giorni del contenimento del Covid – 19. Lo scatto è del fotografo milazzese Marco Grosso che esattamente una settimana fa ha immortalato la sua città di notte. Sullo sfondo il castello di Milazzo illuminato con il tricolore così come il Palazzo Municipale. Le luci, in queste settimane di emergenza, hanno reso vivi due simboli della città in segno di speranza.

La foto sembra essere la sintesi della fase appena superata che adesso lascia spazio a quella successiva in cui, da lunedì 18 maggio, è prevista la graduale riapertura delle attività commerciali e dei locali cittadini.

