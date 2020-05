Durante la conferenza di presentazione del nuovo comitato di gestione dell’Autorità portuale, il presidente Mario Mega ha anticipato il potenziamento degli uffici decentrati. «Abbiamo istituito uffici decentrati a Messina, Milazzo e Reggio Calabria – ha detto l’ingegnere Mega – Al momento siamo in 32 ma molto presto l’organico dovrà essere potenziato, più o meno raddoppiato, per assicurare la gestione degli uffici, le manutenzioni e le attività demaniali dei porti. Questa è la nostra prima sfida: migliorare la qualità dell’amministrazione in ogni porto. Abbiamo già lavorato sulla programmazione insieme ai Comuni, le Camere di Commercio e gli operatori, abbiamo intenzione di partecipare a bandi ministeriali per i fondi del Piano azione e coesione».

Il comitato di gestione è composto da Alberto Porcelli, designato dalla Regione Calabria, dall’avvocato Mario Caldarera, dal sindaco di Messina, dal consigliere regionale Domenico Donato Battaglia, dal sindaco di Reggio Calabria e dal direttore marittimo della Sicilia Orientale, Giancarlo Russo.

