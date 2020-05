Milazzo, entro fine mese riaprirà il mercato del giovedì. Tante le novità per combattere il contagio da coronavirus

Entro fine mese a Milazzo riaprirà il mercato settimanale del giovedì. Si sta lavorando per il 21 maggio, al massimo per il 28. L’assessore allo Sviluppo Economico Pierpaolo Ruello incontrerà in queste ore i rappresentanti degli ambulanti che hanno chiesto a gran voce la riapertura dopo la sospensione determinata dall’emergenza coronavirus.

Naturalmente il distanziamento sociale comporterà una serie di novità che modificheranno anche le modalità di accesso e rivoluzioneranno la natura del mercato.

Intanto la via Ponente verrà interdetta ai mezzi dal vecchio palazzetto dello sport (incrocio via M. Regis) fino al tratto che tradizionalmente viene occupato dagli ambulanti. Una delle due file di stand verrà montata nell’area demaniale che tradizionalmente la ospita e l’altra sulla strada (che guarda i palazzi) in modo da creare due corridoi ed evitare assembramenti.

Anche se nel tempo il mercato ha perso un po’ di smalto quello del giovedì rimane sempre un appuntamento fisso per tanti milazzesi.

