Gli associati potranno beneficiare di una carta dei servizi attraverso una serie di informazioni e servizi studiati su misura per il settore. Principalmente si occuperà di promuovere il settore food & beverage nella città di Milazzo, attraverso iniziative promozionali. Chiunque voglia associarsi può richiedere il modulo di iscrizione all’indirizzo mail:

E’ stata ufficialmente costituita l’associazione Milazzo Food & Beverage . La nuova associazione ha nominato anche i vertici. A presiedere il sodalizio che riunisce decine di operatori del comparto enogastronomico cittadino sarà Stefano Scibilia. A far parte del direttivo Renato Maiorana (vice), Natale Tricamo (segretario), Francesco Gitto (tesoriere). Tre i consiglieri: Raffaele Esposito, Dino Scibilia e Marco Calabrese.

