Anche questa estate piazza Ngonia Tono sarà interdetta al traffico veicolare e trasformata in isola pedonale. L’amministrazione comunale con un atto di indirizzo ha dato mandato agli uffici di predisporre gli atti affinché nei prossimi giorni (possibile anche da questo week-end) venga attuato il provvedimento che ricalca quello dell’anno scorso. In sostanza verrà disposto il divieto di accesso sull’area di proprietà comunale, dalla intersezione con via delle Magnolie di Via Tono al termine di piazza Angonia (‘Ngonia) lato Est fino a settembre. Provvedimento che nella sostanza impedisce l’accesso ai mezzi anche nell’area demaniale.

L’esigenza dell’amministrazione non è solo quella di «assicurare la sicurezza dei pedoni e di intervenire a tutela della pubblica incolumità, eliminando l’imponente flusso veicolare che si registra nell’area durante il periodo primaverile ed estivo in ore diurne e notturne», ma anche impedire gli assembramenti che derivano dall’emergenza covid.

L’accesso, tramite pass sarà consentito solo ai residenti per raggiungere la proprio passo carrabile e ai titolari di attività commerciali solo per le operazioni di carico e scarico.

La scelta in passato è stata contestata dalle attività che si affacciano sulla piazza poiché la difficoltà di accesso rende complicato specialmente nelle ore mattutine e pomeridiane una consumazione veloce con un significativo calo di fatturato.

