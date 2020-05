Stasera in diretta Oggi Milazzo LIVE: la cassa integrazione che non arriva, la riapertura di negozi e lidi e la moria di uccelli

Stasera in diretta Oggi Milazzo LIVE: la cassa integrazione che non arriva, la riapertura di negozi e lidi e la moria di uccelli

La cassa integrazione straordinaria (che non arriva) richiesta dalle aziende milazzesi, le modalità con cui accedere da lunedì prossimo ai negozi del centro cittadino, la rivoluzione dei lidi di Ponente e la moria di uccelli e tartarughe nel mare di Milazzo.

Tanti gli argomenti che verranno trattati stasera martedì 12 maggio, a partire dalle 21,30 nella puntata di Oggi Milazzo Live sulla pagina nostra pagina facebook.

Numerosi gli ospiti che si alterneranno e che risponderanno alle domande del giornalista Gianfranco Cusumano – coadiuvato oggi dal collega Giovanni Petrungaro – ma anche dei lettori.

Si comincia con una intervista al direttore provinciale dell’INPS, Marcello Mastrojeni, che spiegherà lo stato dell’arte sul pagamento della cassa integrazione straordinaria attesa da tanti lavoratori con dati sul comprensorio di Milazzo.

Il secondo segmento sarà dedicato alla riapertura delle attività commerciali nel centro cittadino (ma anche dei lidi) e di come le attività si stanno organizzando per accogliere i clienti in tempo di coronavirus. Interverranno Simone Scibilia (negozio Horme), Cetty Rossello (hair-stylist Compagnia della Bellezza) e Marcello Amato (gestore del lido Stone Beach).

A concludere la puntata di Oggi Milazzo Live l’intervento di Carmelo Isgrò che parlerà dei numerosi ritrovamenti di uccelli e tartarughe senza vita sul lungomare di Ponente.

Appuntamento alle 21,30 con le vostre domande che potreste scrivere a commento della diretta.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

240 visite