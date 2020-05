Riceviamo e pubblichiamo un chiarimento del presidente del consiglio Gianfranco Nastasi in merito all’articolo: “Milazzo, perchè Lorenzo Italiano non siede in aula consiliare” (LEGGI QUI).

“In riferimento alla notizia pubblicata in data odierna sul giornale “Oggi Milazzo” relativa all’assenza delle sedute della consigliera Martina Maimone, si precisa che non risponde al vero il contenuto dell’articolo nella parte in cui si evidenzia che il sottoscritto, quale presidente del consiglio avrebbe dichiarato che “non risulterebbero agli atti giustificazioni in merito”.

Infatti è opportuno chiarire che al presidente del consiglio non compete la verifica delle certificazioni prodotte dai consiglieri e che l’intervento del stesso avviene allorquando qualche forza politica segnala delle anomalie in merito alle presenze dei consiglieri comunali”.

Gianfranco Nastasi

