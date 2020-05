Anche quest’anno Milazzo parteciperà alla decima edizione de “I Luoghi del Cuore” promossa dal Fondo Ambientale Italiano. A darne notizia è il consigliere comunale Antonio Foti che evidenzia che su iniziativa dell’architetto Domenico Mollura e di Francesco Pergolizzi è stato inserito nel concorso, il Mosaico Ellenistico di San Francesco. “Un’occasione di coinvolgimento delle associazioni culturali e di tutti i cittadini affinché anche Milazzo possa concorrere valorizzando e promuovendo i propri beni culturali e artistici – sottolinea –. Per votare è possibile accedere al sito del FAI – I Luoghi del Cuore. È possibile votare fino al 15 dicembre. Siamo certi che la cittadinanza tutta e il comprensorio possano abbracciare questa iniziativa».

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.