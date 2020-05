Il Kiwanis Città del Capo, di concerto con la Croce Rossa territoriale, sta portando avanti un progetto di solidarietà a favore delle famiglie in crisi a causa del coronavirus.

«Da sempre siamo al fianco dei bambini e mai come in questo caso c’è bisogno anche del nostro contributo – spiega il presidente del Club Kiwanis Milazzo Città del Capo Francesco Lo Presti – Abbiamo costituito un fondo presso la Farmacia Castelli di Milazzo destinando beni di prima necessità per i neonati ed i bambini più piccoli della nostra comunità così da poter assicurare loro l’assistenza primaria e non solo».

Lo Presti anticipa che si tratta solo della prima iniziativa che il sodalizio sta mettendo in piedi assieme a tutti i soci del Club.

195 visite