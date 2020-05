Al termine dell’intervento e dopo aver affidato il cane ai legittimi proprietari, sono stati non pochi i complimenti della gente nelle vicinanze che ha assistito alle operazioni di salvataggio dei Vigili del fuoco del distaccamento di Milazzo.

Sono state impegnative le operazioni di recupero della bestiola, un Jack Russell di nome Stellina, poiché precipitata da un costone di Capo Milazzo per un’altezza di circa 40 metri. Il cane ha riportato solamente ferite lievi, grazie a delle palme che hanno attutito la caduta.

E’ caduta da un dirupo di 40 metri ma alla fine Stellina ha potuto essere riabbracciata dai suoi padroni. Questo pomeriggio i Vigili del fuoco sono stati protagonisti di un salvataggio di un cane di piccola taglia che è precipitato in un dirupo a Capo Milazzo. Il cane, che inizialmente veniva cercato dai suoi stessi padroni ma senza risultati, è stato intercettato e successivamente salvato dagli operatori del soccorso.

