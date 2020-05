Ma è un evento straordinario l’avvento dell’estate e la pulizia delle spiagge? Nel corso dell’ultimo consiglio comunale a domandarlo è stato il consigliere Pippo Midili che riprende la polemica sulla mancata pulizia e sul botta e risposta tra il consigliere comunale Gaetano Nanì e il sindaco Giovanni Formica.

Nanì aveva denunciato lo stato di degrado sottolineando che «una località turistica che vuole ripartire proprio dall’offerta turistico-ricettiva non può arrivare a maggio senza aver previsto la pulizia delle spiagge». Dal canto suo, il primo cittadino, ha replicato che la gara era stata bandita «e si chiuderà lunedì». Nanì ha contro replicato puntualizzando che «in tutti i casi anche aggiudicare adesso il servizio è un fatto tardivo visto che la pulizia delle spiagge nelle località turistiche si programma ad inizio anno e si realizza già ad aprile, massimo inizi di maggio».

Ma in passato le spiagge quando venivano pulite? Quando nella passata legislatura sia Nanì che Midili facevano parte dell’esecutivo guidato da Carmelo Pino, il primo in qualità di assessore allo Sviluppo Economico, il secondo responsabile delle Finanze, le cose non andavano certo meglio. Nel 2012, ad esempio, quando a reggere l’assessorato all’Ambiente era il commerciante Maurizio Capone, l’avvio della pulizia delle spiagge è avvenuta solo il 21 giugno.

Un po’ meglio l’anno successivo, nel 2013 quando gli operai sono stati avvistati con sacchi e rastrelli nella seconda metà di maggio.

Nel 2014 per l’esecutivo Pino l’estate ritorna un «evento straordinario» e viene avviata la pulizia solo il 25 giugno.

Il 15 giugno 2015 si insedia l’attuale amministrazione ma di certo non eredita spiagge pulite visto che la gara viene aggiudicata solo il 25 giugno.

Cosa avviene con l’attuale amministrazione Formica? Dal suo insediamento operativo le spiagge sono state pulite quasi sempre a maggio.

Nel 2016 si è partiti il 25 maggio, il 2017 addirittura il 24 aprile era stato espletato l’affidamento alla ditta. Anno critico è il 2018 quando all’ufficio tecnico si “dimenticano” delle indicazioni politiche e ripristinano il decoro lungo la riviera di Ponente solo nella seconda metà di giugno. L’anno scorso, 2019, invece, la pulizia è partita l’ultima settimana di maggio. Anche nel 2020 entro fine mese le spiagge ritorneranno praticabili. Covid-19 permettendo.

