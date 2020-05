«Si avvicina la bella stagione e ai tempi del Covid-19, e in una città a vocazione turistica come Milazzo, bisognerà fare di necessità virtù “inventando” un nuovo tipo di economia verosimilmente basata sul consumo autoctono, a meno di drastici miglioramenti che permetteranno gli spostamenti da una regione all’altra».

A sostenerlo Fabio La Maestra ideatore del gruppo facebook pubblico “Milazzo Turismo”, dedicato ai commercianti, in special modo a quelli del settore Ho.Re.Ca. della città.

All’interno di questa community potranno postare qualsiasi informazione inerente alla propria attività commerciale ed utilizzare questo spazio come piattaforma di scambio di idee, opinioni, iniziative, organizzazione di eventi in comune ed inoltre interagire direttamente con la clientela.

«Amo la mia Città e la mia regione ed è per questo che ho realizzato questo progetto, cercando di mettere insieme le bellezze che storia e natura ci hanno tramandato e le eccellenze enogastronomiche, ricettive e di commercio al dettaglio presenti nel nostro territorio», commenta Fabio La Maestra.

