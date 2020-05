Interminabili file alla Posta di Milazzo. La fila nei momenti di punta arriva a decine di metri di distanza con una cinquantina di persone in attesa di entrare begli uffici di Via Medici. Si è reso necessario mettere una guardia giurata all’ingresso per regolamentare l’ingresso in ordine e senza litigi.

A sollevare la questione è Pippo Russo, presidente del Centro commerciale naturale che riunisce i negozianti del centro cittadino e che chiede alla direzione provinciale delle Poste di intervenire al più presto con un elimina code.

«E’ una situazione insostenibile per tutti – spiega Russo – non solo per noi commercianti o liberi professionisti come avvocati e commercialisti “immobilizzati” anche per ore, ma pure per i pensionati che magari sono costretti a rimanere in piedi senza la possibilità anche di avere un ristoro».

La questione rischia di diventare ancora più insostenibile con l’arrivo dell’estate. «Se ci fosse un elimina code, avendo contezza del numero di utenti in fila, ci si potrebbe spostare per sbrigare altre faccende o allontanarsi per trovare riparo all’ombra senza perdere il posto o litigare al rientro. Il distanziamento sociale è una pratica che dovremo considerare ancora per lungo tempo, dunque, anche la Posta si deve organizzare».

Ad intervenire è stato anche l’assessore allo Sviluppo Economico Pierpaolo Ruello: «Ho contattato il direttore dell’ufficio spiegando la problematica – spiega – anche lui ha ammesso che l’elimina code potrebbe essere una buona soluzione ma non può muoversi in maniera autonoma e i suoi vertici non hanno dato indicazioni in merito. A stretto giro contatteremo la direzione provinciale delle Poste».

