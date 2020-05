È una catena una di migliaia di cuochi e ristoratori in tutt’Italia all’insegna di “sostieni la ristorazione”.

L’appello da Messina anche dello chef Pasquale Caliri membro di Eurotoques e consigliere nazionale di Ambasciatori Del Gusto. «Riaprire i ristoranti significa – scrive lo chef del Marina del Nettuno di Messina – può significare prolungare lo stato di coma di un settore che, senza adeguati aiuti, morirà. Il comparto strettamente legato a quello turistico, è quello maggiomente allo stremo e la sua sopravvivenza ha una sola soluzione: liquidità. Inutile ipotizzare nuovi scenari perché i ristoratori solo con le loro forze non ce la faranno. Impantanati in lentezze burocratiche, mancanza di programmazione, approssimazione, la ristorazione sembra non avere vie di scampo. Strozzati dalle scadenze molti si sono adoperati con delivery e con l’asporto, tutte strategie che commercialmente non hanno alcuna possibilità di centrare un core business. Ci sono gli affitti da pagare, i dipendenti ancora senza cassa integrazione, senza contare quelli in nero che nel settore costituiscono pure una innegabile fetta insieme agli stagionali»