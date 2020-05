LA LETTERA. E’ corretta la scelta dell’amministrazione comunale di sanificare le strade di Milazzo con l’ozono? A sollevare perplessità un lettore di Oggi Milazzo che scrive su questa scelta. L’ozono – aveva sottolineato Ciccio Italiano, assessore all’Ambiente – è assolutamente ecologico e il ministero della Salute lo ha riconosciuto già nel 1996, come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti. Pubblichiamo integralmente la nota:

Vi scrivo per sottoporle una decisione del Comune di Milazzo che mi preoccupa. Il 7 aprile sul sito MilazzoinComune si annunciava la sanificazione del territorio tramite la nebulizzazione di ozono.

Secondo il Ministero della Salute l’ozono “può causare effetti irritativi … alle prime vie aeree, tosse, fenomeni broncostruttivi ed alterazione della funzionalità respiratoria”. Infatti, il 16 aprile in Consiglio Comunale il consigliere Maurizio Capone segnalava che dopo la sanificazione delle strade vicino casa sua c’era chi avvertiva “bruciore agli occhi ed un senso di soffocamento”.

In tempi di coronavirus un gas che può provocare disturbi respiratori non mi pare una buona scelta. Tanto più perché sul sito del Ministero della salute circa la sanificazione delle strade leggo: “Resta consigliata l’ordinaria pulizia delle strade con saponi/detergenti convenzionali.”

Anche volendo sorvolare sugli effetti che l’ozono può avere sulla salute, mi domando se sia adeguato alla sanificazione delle strade. Avrò cercato poco e male, ma in rete ho trovato indicazioni circa i tempi necessari per sanificare gli ambienti piccoli mentre non ho trovato nessuna informazioni circa l’efficacia dell’ozono all’aperto. Ad esempio per sanificare l’abitacolo di un auto servono circa 20 minuti. Se servono 20 minuti per sanificare l’abitacolo di un auto quanto tempo e quanto ozono serviranno per sanificare (efficacemente) la Marina Garibaldi?

Dal 4 maggio in strada c’è molta più gente quindi mi pare importante capire perché il Comune abbia scelto l’ozono. E’ un indicazione della Prefettura? Una circolare della Regione? Un ordinanza della Protezione civile? Sul sito del Comune la scelta d’usare l’ozono non rimanda ad una qualche Autorità Sanitaria ma solo e semplicemente ad link youtube che ripropone un programma Rai. Si tratti di un errore di comunicazione oppure veramente la mia salute dipende da cosa vede l’Assessore su youtube?

Cordialmente

Davide Fagnani

