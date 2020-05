Le fototrappole hanno colto in flagranza i trasgressori, individuati quasi sempre con la targa del proprio mezzo, nelle vie Spiaggia di Ponente, via Rio Rosso, Asse viario, le frazioni Santa Marina.

Ad aprile sono stati elevanti dalla polizia municipale una trentina di verbali grazie ad una fototrappola nascosta nelle vie di Milazzo. A dispetto delle norme comunali che regolano la raccolta differenziata e della “quarantena” disposta dal governo nell’ambito dell’emergenza Covid-19, decine di milazzesi, incuranti dei rischi, hanno gettato sacchetti di rifiuti ed inerti per strada.

Il coronavirus non ferma i milazzesi incivili. Grazie alle fototrappole comunali elevati ad aprile 30 verbali

Il coronavirus non ferma i milazzesi incivili. Grazie alle fototrappole comunali elevati ad aprile 30 verbali

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.