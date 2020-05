Gli alunni della scuola di musica di Milazzo New Wave hanno suonato e cantato a distanza il brano Everybody hurts, il messaggio del brano è dare coraggio a chi in questo momento sta vivendo un periodo critico. «E’ rivolto a quelle persone che non riescono a sostenere la vita quotidiana, a tutti quelli che hanno una attività e sono in ginocchio, dire loro che non si è da soli grazie al conforto dei propri familiari e agli amici», spiega il maestro Ciccio Puglisi.

Alla fine del brano è ripetuto un tormentone hold on, tradotto resisti, invogliando a scacciare pensieri negativi

C’è anche una frase che infonde coraggio: everybody hurts, sometimes, so hold on, tradotto: tutti stanno male, qualche volta, perciò tieni duro.

