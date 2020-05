Il Circolo del Partito Democratico di Milazzo ha donato al Comune mamertino una fornitura di mascherine chirurgiche e dei buoni spesa da consegnare alle famiglie milazzesi che vivono in condizioni di particolare fragilità economica.

Il sindaco Giovanni Formica ha ricevuto in rappresentanza del circolo Pd milazzese la segretaria cittadina Natascia Fazzeri ed ha espresso la sua soddisfazione per il gesto compiuto dal partito democratico che, notoriamente da sempre vicino alle persone più deboli, ha voluto, ancora una volta, manifestare vicinanza e solidarietà con gesti concreti, secondo le proprie capacità e disponibilità.

«Abbiamo scelto di donare mascherine e buoni spesa al Comune di Milazzo – ha dichiarato l’avvocato Fazzeri – per implementare la ben avviata azione di solidarietà che, già dall’inizio dell’emergenza, l’amministrazione ha portato avanti in sinergia con gli uffici comunali, la Protezione Civile e la Croce Rossa locale. Il Partito Democratico e per esso il Circolo cittadino, da sempre vicino alle persone più deboli, ha voluto, ancora una volta, manifestare vicinanza e solidarietà con gesti concreti, secondo le proprie capacità e disponibilità».

