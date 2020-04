Puccio & Franco ringrazia medici e infermieri. Per tutto il 2020 servizi in omaggio

L’attuale emergenza sanitaria ha visto e vede tuttora medici ed infermieri giornalmente in prima linea nella lotta al Covid-19. Proprio per questa motivazione la Puccio&Franco, con i co-brand Puccio Man e Greta Estetique, come segno di gratitudine nei loro confronti ha deciso di sposare un’iniziativa lanciata al Nord e che riproporrà nei propri saloni. Per tutto il 2020 a medici ed infermieri verranno omaggiati alcuni servizi, in dettaglio: la piega donna presso tutti i saloni Puccio & Franco, il massaggio relax presso il centro estetico Greta Estetique e la barba presso la postazione Puccio Man del Parco Corolla.

«Un gesto del valore simbolico – dice Greta Schepisi, amministratore della Puccio&Franco – ma doveroso nei confronti di coloro che oggi stanno mettendo il massimo impegno per assicurare cure e supporto a tutti. Un modo per regalare loro un momento di distensione e benessere che prenderà il via non appena riceveremo il via libera per la riapertura».

