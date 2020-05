Anche nel comprensorio di Milazzo c’è fermento per il Concorso Scuola 2020: diversi bandi permetteranno l’assunzione di circa 60.000 docenti nei vari livelli d’istruzione della scuola pubblica. In tanti ambiscono a conquistare una cattedra per dedicarsi all’insegnamento. Mancano pochi giorni per presentare la domanda. E poi bisogna studiare. Ma a Milazzo sono stati predisposti dei corsi proprio per passare senza patemi gli esami (CLICCA QUI E OTTIENI INFO).



Il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, dichiara: i concorsi scuola 2020si svolgeranno con modalità tradizionali, con prove ed esami classici, compatibilmente con i tempi imposti dalle difficoltà derivanti dal Covid-19.



LE ASSUNZIONI. Come riportato sul sito ufficiale del Ministero dell’Istruzione(Miur), le assunzioni previste saranno circa 60.000, i docenti che saranno assunti saranno poi applicati ai vari livelli di istruzione pubblica (scuole elementari, medie e superiori). Entro il 30 aprile sono, dunque, attesi quattro concorsi e le procedure concorsuali saranno due, un bando ordinario ed un bando straordinario, nel dettaglio: concorso straordinario secondaria per il ruolo:24.000 posti; concorso ordinario secondaria: 25.000 posti; concorso ordinario infanzia e primaria: 12.863posti; procedura straordinaria per l’abilitazione per tutti coloro che supereranno la prova scritta con almeno 42/60.



DOMANDE E TEMPISTICHE. Le domande di partecipazione potranno essere inoltrate dalle ore 09.00 del 15 giugno 2020 fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020. Il concorso ordinario per il personale docente della secondaria di I e II grado prevede 25.000 posti. Le domande potranno essere inoltrate dalle ore 9.00 del 15 giugno 2020 fino alle ore 23.59 del 31 luglio2020.

La procedura straordinaria per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, in linea con quanto previsto dal decreto scuola votato a dicembre dal Parlamento è dedicata specificatamente a chi già insegna e possiede i requisiti indicati dal bando, prevede 24.000 posti. I termini per le istanze di partecipazione andranno dalle ore 9.00 del28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020.

Per la procedura straordinaria per l’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella secondaria di I e II grado, le istanze potranno essere presentate dalle ore9.00 del 28 maggio 2020, fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020. I concorsi si svolgeranno garantendo condizioni di massima sicurezza per i candidati. Il Ministero dell’Istruzione sta lavorando al piano logistico per il concorso straordinario per la scuola secondaria di I e II grado che sarà il primo ad essere espletato.



MODALITA’ DI SVOLGIMENTO. Per garantire una maggiore sicurezza le prove di selezione si terranno in sedi dislocate.

Nel dettaglio, queste si svolgeranno all’interno degli istituti scolastici, di ogni ordine e grado.

Inoltre, probabilmente si procederà per turni e il numero di candidati per ogni turno sarà molto più basso rispetto alle altre volte.

(ARTICOLO PUBBLI-REDAZIONALE FIMA FORMAZIONE – OGGI MILAZZO)

