Inizialmente l’obiettivo era quello di acquistarne uno, ma la raccolta è andata talmente bene che si sono raccolti alla fine della gara di solidarietà oltre 18 mila euro. Alla consegna avvenuta stamattina erano presenti Domenico Abbriano, il direttore sanitario Paolo Cardia , il dirigente medico Peppe Cocuzza , il responsabile della Terapia Intensiva Giovanni Pagani; Santina La Spada , responsabile Croce Rossa con due consorelle Lina Calafato e Donatella Maio ; il dottore Franco Cusumano e la dottoressa Francesca Corinto per l’Associazione Il Pozzo di Sicar; padre Antonio Costantino , cappellano dell’Ospedale.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.