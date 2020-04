Senza interventi concreti e immediati tanti esercizi commerciali di Milazzo non riapriranno l’1 giugno. Ad anticipare quello che rischia di diventare un vero dramma economico per centinaia di piccole e medie attività cittadine è una nota dell’associazione Milazzo Food & Beverage. La ripresa non è andata come si sperava. E’ stato definito “flebile” il riscontro economico che l’attività di delivery (consegna a domicilio) ha avuto sul territorio al punto da non consentire la copertura delle spese per realizzare il servizio.

Il sodalizio chiede un incontro con i locali rappresentanti la deputazione regionale all’Assemblea Regionale Siciliana «al fine di confrontarsi sullo stato di criticità in cui versa il comparto che la nostra associazione rappresenta ed intraprendere le necessarie azioni di tutela, ormai improrogabili, senza le quali sarà impossibile ipotizzare l’apertura delle nostre attività dopo il giorno 1/6/2020». A preoccupare la contrazione dell’offerta commerciale a causa del distanziamento sociale e dagli ipotizzati oneri per la messa in sicurezza sanitaria previste da giugno.

Tra l’altro, ancora oggi, non si conosce compiutamente le modalità e gli adempimenti sanitari cui devono uniformarsi le categorie interessate.

Già il 15 aprile l’associazione presieduta da Stefano Scibilia aveva indirizzato al presidente della regione Sicilia, e al Prefetto di Messina, una serie di proposte per venire incontro alle difficoltà della categoria ad oggi rimasta priva di riscontro. Chiedevano un sostegno per i canoni di mensilità di affitto maturati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020; i costi delle utenze maturate nel periodo di fermo attività; i tributi locali e gli oneri di occupazione suolo pubblico maturati; l’imminente termine (30/4/2020) della moratoria dei titoli bancari.

“Tutto ciò premesso e considerato, si rende necessario un’intervento a fondo perduto a sostegno degli oneri maturati e maturandi al fine di consentire alla categoria di affrontare la ripresa a regime con un minimo sostegno ed essendo il nostro comparto un elemento trainante dell’offerta ricettiva-turistica locale», concludono i ristoratori di Milazzo.

Nell’ultima puntata di Oggi Milazzo Live ad anticipare i problemi del settore era stato il presidente dei MIlazzo Food & Beverage, Stefano Scibilia. Vedi l’intervista a partire dal minuto 21.