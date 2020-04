Alla caserma della Polizia Locale di Milazzo e al Commissariato di Polizia arriva il grazie della scuola per l’infanzia Flipper. Un grazie speciale visto che per gli agenti sono arrivati i dolci sfornati proprio dai piccoli alunni della struttura milazzese. «Come sempre i bambini – si legge sulla pagina facebook della Questura di Messina – riescono a fare breccia nei nostri cuori. Oggi ci hanno voluto ringraziare per il lavoro che ogni giorno facciamo, anche in situazioni delicate come quella che stiamo vivendo. Ma siamo noi a dire grazie per aver addolcito la nostra giornata con le torte che ci hanno preparato con amore. Grazie per questo bellissimo gesto che ci ha reso orgogliosi e ci ha fatto sentire ancora più vicini».

«In questo lungo e particolare periodo – raccontano le maestre della scuola – siamo rimaste costantemente in contatto con i bambini attraverso la didattica a distanza, pur essendo consapevoli dei limiti che può avere, in quanto la scuola, in particolare per i più piccoli è fatta non solo di contenuti ma di sguardi, risate, abbracci e gesti che nessun monitor riesce a sostituire. In questo contesto, nasce l’iniziativa per ringraziare gli agenti che ogni giorno lavorano per noi. Così alcuni alunni, insieme al supporto dei genitori, hanno realizzato dei dolci, accompagnati dai loro disegni per esprimere vicinanza e gratitudine a chi è in prima linea, in questo particolare momento e si espone per la tutela di noi tutti».

