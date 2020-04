VIDEO. I musicisti della “Borgo Antico band” assieme ad Enzo Paci hanno realizzato un video musicale dedicato al compianto Claudio Paci, il giovane milazzese che ha perso la vita durante un incidente stradale nel dicembre scorso. Vista l’emergenza coronavirus ogni musicista ha suonato da casa mentre il papà Enzo, noto per la sua passione per il teatro, ha recitato dei versi. Una canzone, delle immagini, un messaggio di speranza, dedicato in particolare alle bellezze di Milazzo in ricordo di Claudio.

«Onorato di aver potuto dare il mio contributo – ha scritto Enzo Paci – ringrazio Sebastiano Aliberti e Roberto Scolaro per aver riarrangiato il brano, i miei amici e colleghi musicisti tutti e Francesco Romagnolo per la gentile concessione delle spettacolari immagini della città di Milazzo dallo stesso realizzate e che potete vedere in versione integrale».

