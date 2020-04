VIDEO. La statua di San Francesco di Paola non solo non verrà portata in processione per le vie di milazzo domenica 3 maggio ma oggi non verrà nemmeno “intronizzato” sulla vara.

«In qualità di Superiore e Rettore del Santuario di San Francesco in Milazzo comunico in maniera ufficiale che quest’anno, vista la situazione attuale, non sarà prevista nessuna intronizzazione del venerato simulacro di San Francesco – scrive padre Federico Rubino – La festa, che celebreremo come da ormai consolidata tradizione, la prima Domenica di Maggio, prevederà le Celebrazioni Liturgiche del Triduo, della Domenica della Festa e del Martedì della Berrettella. Le sopraelencate Celebrazioni avverranno come previsto dai vigenti decreti governativi, a porte chiuse ed in diretta live streaming sulle pagine del Santuario e del Comitato. Chiedo la carità a tutti voi, carissimi devoti del nostro Santo Padre, di non moltiplicare voci, o ipotesi non ufficializzate dai canali ufficiali del Santuario o del Comitato».

Una anticipazione era stata fatta da padre Federico nel corso del ‘ultima diretta di Oggi Milazzo Live sulla pagina Facebook del nostro giornale. San Francesco di Paola è co-patrono di Milazzo è ogni anno la processione della durata di quasi 8 ore è una vera festa popolare con migliaia di persone dietro il simulacro.

DAL MINUTO 4,40 L’INTERVISTA A PADRE FEDERICO RUBINO SUL RINVIO DELLA PROCESSIONE

