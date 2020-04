SAN FILIPPO DEL MELA. Alessandro Faranda della società Fontalba (Montalbano Acque) ha donato due pedane di acqua da due litri alla Apcars Associazione Protezione Civile del Comune di San Filippo del Mela. Una nuova donazione in questo periodo di emergenza per aiutare chi sta lavorando tutti i giorni in prima linea.

Il Presidente dell’Associazione Angelo Garrapa si è visto riconosciuto ancora una volta l’impegno profuso nel territorio ed ha immediatamente provveduto alla distribuzione delle confezioni in primis alle Case di Cura, al Banco Alimentare e a tutti coloro che hanno richiesto l’aiuto alimentare all’Associazione.

«Ad Alessandro Faranda – scrive in un comunicato stampa il presidente della Apcars – vanno i miei ringraziamenti e quelli del sindaco Giovanni Pino».

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

71 visite