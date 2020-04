Prevedere lo screening epidemiologico con i test sul Covid-19 non solo per medici, forze dell’ordine e attività commerciali siciliane ma anche per gli operatori ecologici. A chiederlo al Governo regionale è Base Riformista del PD rappresentata in provincia di Messina dalla coordinatrice Mariella Sottile.

Base Riformista, tramite il deputato del Partito Democratico Carmelo Miceli, componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e della Bicamerale Antimafia, ha evidenziato la dimenticanza e ha chiesto l’integrazione all’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza. A livello locale interviene Sottile. «La nota – afferma – dimentica alcune categorie ugualmente esposte ed a rischio costante di contrarre il Covid19, ossia gli operatori ecologici addetti quotidianamente alla raccolta rifiuti, categoria che ha pari dignità di essere considerata poichè quotidianamente a lavoro per garantire un servizio essenziale alla comunità”.

Attualmente lo screening prevede un test sierologico di tipo “quantitativo” o “qualitativo” in base alla misura di rischio rappresentata nel territorio dalle varie categorie chiamate alla ripartenza, che, quindi, interesserà gli operatori sanitari a tutti i livelli, il personale delle Rsa e delle Case di riposo, gli operatori delle carceri, le Forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, le Forze armate impegnate a fronteggiare l’emergenza Covid-19, il personale volontario e dell’Amministrazione giudiziaria, nonché le imprese, aziende ed esercizi commerciali.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

540 visite