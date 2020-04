Uno dei ruoli determinanti in questa emergenza coronavirus ce l’ha avuta la Croce Rossa Italiana (Comitato Milazzo – Eolie) presieduto da Santina La Spada. Sin dal primo giorno si sono organizzati per aiutare le famiglie in difficoltà e anziani soli. Ciò è stato possibile, però, grazie alla generosità dei cittadini e delle aziende.

Ancora oggi nei supermercati mamertini c’è l’iniziativa del carrello solidale che consente di donare generi di prima necessità che poi la Cri distribuirà. Tra le ultime donazioni direttamente alla Croce rossa, invece, quella degli “Amici di Marco” (Salmeri), il giovane calciatore scomparso prematuramente a cui è dedicato lo stadio comunale. Quest’anno non avendo potuto organizzare in sua memoria nessun evento sportivo, la famiglia – tramite l’associazione a lui dedicata – lo ha voluto ricordare donando un buono spesa per sostenere le persone che si trovano in grave stato di bisogno.

Generosità anche da parte degli operatori ecologico di Milazzo insieme alla Uil e dell’associazione Pro Loco di Milazzo.

I rappresentanti dell’associazione turistica (Pasquale Saltalamacchia, Nat Minutoli, Antonella Franceschini e Antonio Fiorentino) hanno incontrato per la consegna la presidente della Croce Rossa, Santina La Spada, e i volontari, Giovanni e Francesco Salamone a cui hanno consegnato 100 kg di pasta.

Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin

253 visite